Der FC Barcelona will am Dienstag den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft in La Liga machen.

Der Tabellenführer ist im ersten Geisterspiel im Camp Nou gegen CD Leganés (La Liga, 29. Spieltag: FC Barcelona - CD Leganés ab 22 Uhr im LIVETICKER) der klare Favorit.

Beim Wiederbeginn der spanischen Meisterschaft hatte Barcelona keine Probleme und gewann mit 4:0 bei Real Mallorca (DATENCENTER: Die Tabelle).

Barca-Trainer Enrique Setién steht gegen den Tabellenvorletzten auch der zuletzt gesperrte Abwehrspieler Clément Lenglet wieder zur Verfügung. Dafür muss er auf Jordi Alba (gesperrt) und Ousmane Dembélé verzichten.

"Wir hoffen im Camp Nou weiter zu gewinnen, auch wenn wir auf unsere Fans verzichten müssen", sagte Setién.

Leganés liegt derzeit drei Punkte hinter Nichtabstiegsplatz 17. Punkte für den Klassenerhalt muss das Team aus einer Vorstadt von Madrid aber sicherlich bei den weiteren Spielen sammeln.

So können Sie FC Barcelona - CD Leganés LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de