Während der Zwangspause durch die Ausbreitung des Coronavirus vertreiben sich immer mehr Fußballer - aktuelle und ehemalige - die Zeit mit Aktionen über Social Media.

So auch die beiden ehemaligen Weltmeister Diego Maradona und Ronaldo.

Der Argentnier bat nun den Brasilianer in den sozialen Netzwerken, sein persönliches Lieblingstor zu verraten.

Ronaldo wählt Tor gegen Compostela

"El Fenomeno", dreimal Weltfußballer und Weltmeister 2002, markierte ingesamt 293 Tore in seiner Karriere, unter anderem für den FC Barcelona, Inter und AC Mailand sowie Real Madrid. Da hatte der heutige Präsident von Real Valladolid sicherlich die Qual der Wahl.

Er entschied sich schließlich für das Tor gegen SD Compostela in der Saison 1996/1997. Im Trikot von Barcleona schnappte sich die Nummer 9 den Ball kurz hinter der Mittellinie und ließ fünf Gegenspieler stehen, ehe er den Ball im Kasten versenkte. In dieser Spielzeit markierte er 47 Treffer in 49 Spielen für die Katalanen - die Meisterschaft ging damals trotzdem an Real Madrid.

Ronaldo nominierte übrigens drei Landsleute, es ihm gleich zu tun und ihre Liebingstreffer zu verraten. Klangvoller könnten die Namen kaum sein: Pelé, Zico und Neymar sollen als nächstes mitmachen.