Luka Jovic hat bei Real Madrid nach wie vor einen schweren Stand. Vor dem Clásico (Real Madrid - FC Barcelona, 1. März ab 21:00, im LIVETICKER) gibt es nun den nächsten Rückschlag für den Serben: Er wird gegen den FC Barcelona nicht im Kader der Königlichen stehen.

Überraschend setzt Real-Trainer Zinédine Zidane auf Mariano Díaz. Jovic muss dafür auf der Tribüne Platz nehmen.

Mariano Díaz stand in dieser Saison lediglich 44 Minuten auf dem Feld. In zwei Pokal-Kurzeinsätzen gelang ihm kein Treffer. Jovic, der für etwa 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Madrid gekommen war, kommt bislang auf zwei Treffer in 24 Pflichtspielen.