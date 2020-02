Ousmane Dembélé hat auf seinen Weg zum Comeback einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Wie der FC Barcelona vermeldete, musste der Franzose die Trainingseinheit am Montagmorgen aufgrund von Schmerzen im Oberschenkel vorzeitig abbrechen.

"Während des Morgentrainings spürte Ousmane Dembélé einige Beschwerden an seinem rechten Oberschenkel als Folge einer Muskelermüdung", teilten die Katalanen auf Twitter mit. Dennoch werde er "mit seiner Rehabilitation fortfahren."

Dembélé verletzt sich in Champions League gegen BVB

Der 22-Jährige arbeitet aktuell an seinem Comeback nach einer Verletzung des Schenkelbeugers im rechten Oberschenkel, die er sich im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund Ende November zuzog. Um möglichst schnell wieder auf den Platz zurückkehren zu können, reiste der immer wieder von Oberschenkelproblemen geplagte Dembélé sogar extra zur Behandlung ins Aspetar-Krankenhaus nach Doha (Katar).

Bislang war eigentlich geplant, dass er bereits in der nächsten Woche wieder in den Kader von Trainer Quique Setien zurückkehren soll. Ob dieser Plan auch weiterhin eingehalten werden kann, dazu machte der FC Barcelona bislang keine Angabe.

Jedoch dürfte der erneute Rückschlag des ehemaligen BVB-Spielers die Katalanen, in Anbetracht der aktuellen Leistungen von Ansu Fati, ohnehin nicht allzu schwer treffen. Zuletzt erzielte der erst 17-Jährige beim Sieg gegen UD Levante als jüngster Spieler in der Geschichte von La Liga einen Doppelpack - und das in weniger als zwei Minuten.