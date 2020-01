Spaniens Fußballverband hat mit der Vergabe des Supercups nach Saudi-Arabien heftige Proteste ausgelöst.

Nicht nur Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, auch der spanische Staatssender RTVE kritisierte die Entscheidung scharf, den Wettbewerb in einem Land austragen zu lassen, das Menschenrechte unterdrückt und Frauen nach wie vor benachteiligt.

RTVE verzichtet aus Protest sogar auf eine Übertragung des Supercups, der vom spanischen Verbandschef Luis Rubiales allen Ernstes als "Cup der Gleichheit" betitelt wurde. Schließlich dürften auch Frauen die Spiele im Stadion der Küstenstadt Dschidda verfolgen.

40 Millionen Euro für Spaniens Verband

Auch finanziell lohnt sich die Austragung in Saudi-Arabien für den spanischen Verband, der nach Medienberichten etwa 40 Millionen Euro pro Austragung einstreichen soll. Um diese hohe Summe zu generieren, wurde der Modus grundlegend reformiert.

Von nun an kämpfen nicht nur Meister und Pokalsieger um die Trophäe, sondern insgesamt vier Teams. Das heißt, neben Meister FC Barcelona und Pokalsieger FC Valencia nehmen auch Real und Atlético aus Madrid teil. Im Halbfinale treffen der FC Valencia und Real Madrid (Supercopa: FC Valencia - Real Madrid, Mi. ab 20 Uhr im LIVETICKER) sowie der FC Barcelona und Atlético Madrid aufeinander (Supercopa: FC Barcelona - Atlético Madrid, Do. ab 20 Uhr im LIVETICKER). Am Sonntag spielen die beiden Sieger das Finale aus.

Real-Coach Zidane: "Wichtiger Wettbewerb"

Reals Trainer Zinédine Zidane präsentierte sich im Vorfeld als Befürworter des Supercups. "Wir freuen uns, diesen Wettbewerb spielen zu können und werden all unsere Energie in dieses Spiel stecken", sagte der Franzose vor dem Halbfinale gegen Valencia. "Es ist ein wichtiger Wettbewerb, wir sind nicht zum Spazieren hier." Verzichten muss er auf Eden Hazard, Gareth Bale und Karim Benzema.

Pokalsieger Valencia übte indes heftige Kritik an der neuen Supercopa. Dies hat allerdings vornehmlich mit der Verteilung der Antrittsprämien zu tun. Während Barcelona und Real je 6,8 Millionen Euro erhalten, muss sich der Cup-Sieger mit 2,5 Millionen begnügen.

Auf einen Boykott, der aus dem Umfeld des Vereins gefordert wurde, verzichtete der Klub jedoch am Ende.

