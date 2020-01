Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist beim spanischen Meister FC Barcelona nach zweiwöchiger Zwangspause wieder ins Training eingestiegen.

"Froh, wieder auf dem Platz zu sein", schrieb der 27-Jährige am Montag nach offenbar auskurierten Sehnenproblemen im rechten Knie zu seinem jüngsten Twitter-Foto im Übungsdress.

Ob ter Stegen bereits am Sonntag im nächsten Punktspiel seines Klubs gegen den FC Granada wieder zwischen die Pfosten der Katalanen zurückkehrt, blieb offen.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Barcelona die vorläufige Auszeit seines Keepers ohne ein Zeitfenster für ein Comeback mitgeteilt. Durch die Behandlung seiner Knieprobleme, bei der zwischenzeitlich auch eine Operation nicht ausgeschlossen schien, verpasste der Schlussmann zuletzt das Derby gegen Espanyol Barcelona und das Finalturnier um den spanischen Supercup in Saudi-Arabien. Zuvor hatte der ehemalige Mönchengladbacher in der laufenden Saison in allen Ligaspielen das Barca-Tor gehütet.