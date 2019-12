Der spanische Rekordmeister Real Madrid wird beim Heimspiel am Samstag gegen Espanyol Barcelona (ab 13 Uhr im LIVETICKER) aufgrund der in Madrid stattfindenden 25. UN-Weltklimakonferenz (2. bis 13. Dezember) in seinen grünen Ausweichtrikots auflaufen.

Dies teilten die Königlichen, die sonst im Santiago Bernabeu traditionell in jedem Spiel in weißen Jerseys spielen, am Donnerstag mit.

Zusätzlich wurde ein riesiges Öko-Banner, das 35,77 Meter breit und 19,60 Meter hoch ist, an der Außenfassade des Stadions angebracht. Dieses soll bis zum Ende der Weltklimakonferenz hängen bleiben.

Das sogenannte "Dritte Trikot" hatte Real in diesem Jahr nur beim 1:0-Testspielsieg bei RB Salzburg getragen.