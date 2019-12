Real Madrid plagen große Verletzungssorgen.

Star-Neuzugang Eden Hazard fällt bis auf Weiteres aus, auch der Clásico am 18. Dezember beim FC Barcelona steigt ohne den Belgier. Wegen einer Knöchelverletzung drohen Hazard sogar insgesamt vier bis sechs Wochen Pause.

Auch der Brasilianer Marcelo ist für das brisante Duell gegen Barca fraglich, der Linksverteidiger fehlt mit einer Muskelverletzung drei Wochen lang.

Bale muss zwei Spiele pausieren

Nicht ganz so lange fällt Gareth Bale aus: Der Waliser zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und fehlt in den kommenden beiden Spielen gegen Espanyol Barcelona und in der Champions League gegen Club Brügge. Damit Bale rechtzeitig für den Clásico fit wird, legt er nun eine Trainingspause ein.

Da auch Lucas Vázquez und Marco Asensio noch länger fehlen, bleiben Trainer Zinedine Zidane für die Außenstürmer-Position mit Rodrygo, Vinicus und Brahim Díaz nur noch drei Optionen.