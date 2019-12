Beinahe 20 Jahre ist es inzwischen her, dass der FC Barcelona die vielleicht beste Entscheidung seiner Vereinsgeschichte traf - und einen kleinen argentinischen Jungen namens Lionel Messi in seine Jugendakademie holte.

Fast 20 Jahre, in denen der inzwischen 32-Jährige immer wieder die Massen verzauberte, mit Barca unzählige Titel und Trophäen einheimste und sich je sechs Mal zum Weltfußballer sowie zum Sieger des Ballon d'Or krönte.

Dabei fing zumindest abseits des Platzes alles ganz unscheinbar an, wie Messis ehemaliger Mitspieler Cesc Fàbregas nun in einem Interview mit dem Radiosender Onda Cero verriet.

Fàbregas über Messi: "Er war unaufhaltsam"

"Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem Messi in die Mannschaft kam. Er hat nicht viel geredet", erzählte Fàbregas, "aber wie er gespielt hat, war unglaublich! Er war unaufhaltsam."

Fàbregas wurde wie Messi in der berühmten Barca-Akademie La Masia ausgebildet, spielte von 1997 bis 2003 in der Jugendabteilung der Katalanen, ehe er als 16-Jähriger zum FC Arsenal wechselte.

2011 kehrte er als Welt- und Europameister zu seinem Jugendverein zurück, blieb dort bis 2014, ehe er zum FC Chelsea und von dort im Januar 2019 zur AS Monaco wechselte.

Fàbregas empfiehlt FC Barcelona Mbappé

Mit Blick auf Messis näherrückendes Karriereende hat Fàbregas derweil eine ganz klare Transferempfehlung für Barca.

"Für die Zukunft würde ich Kylian Mbappé auswählen. Er ist die Zukunft des Fußballs, wenn Leo und Cristiano (Ronaldo, Anm. d. Red.) irgendwann aufhören", lobte Fàbregas den französischen Weltmeister von Paris Saint-Germain.

Geht es nach ihm, könnte ein solcher Transfer irgendwann vom heutigen Barca-Profi Gerard Piqué eingetütet werden.

"Ich sehe Piqué als Präsident des FC Barcelona - und zwar eher früher als später", prophezeite Fàbregas.

Lob für Jürgen Klopp beim FC Liverpool

Lobende Worte hatte der langjährige England-Profi auch für Jürgen Klopp parat, der am Freitagmittag seinen Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig bis 2024 verlängerte.

Der aktuelle Höhenflug der Reds sei "ganz klar ein großartiges Werk von Klopp. Er ist ein beeindruckender Trainer", schwärmte Fàbregas.

Er habe Klopp schon einige Male getroffen und den Eindruck gewonnen, dass dieser "ein besonderer Typ" sei, "der die Spieler respektiert, sich aber auch sehr gut Respekt verschafft. Es muss ein Genuss sein, mit ihm zu arbeiten."