Die Siegesserie des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona hat ein jähes Ende gefunden. Die Mannschaft um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen verlor am 12. Spieltag bei UD Levante nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Häfte noch 1:3 (1:0) und muss damit um ihre Tabellenführung bangen. (Levante gegen Barca im Ticker zum Nachlesen)

Barca kassierte drei Gegentore innerhalb von sieben Minuten. Weltfußballer Lionel Messi hatte die Gäste mit einem verwandelten Foulelfmeter (38.) zunächst in Führung geschossen, ehe der Außenseiter binnen zwei Minuten die Partie drehte. Es war Messis 500. Treffer mit seinem begnadeten linken Fuß.

Messi trifft - doch Barca blamiert sich in der 2.Hälfte

Erst glich Jose Campana (61.) aus, dann sorgten Borja Mayoral (63.) und Nemanja Radoja (68.) für die erste Barca-Pleite nach zuvor fünf Siegen in Serie.

Der Patzer Barcelonas (22 Punkte) bietet Real Madrid (21) die Chance, an die Tabellenspitze zu springen. Die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos können mit einem Sieg am Abend (21.00 Uhr) gegen Betis Sevilla am Erzrivalen vorbeiziehen.