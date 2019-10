Ronald Koeman macht sich offenbar große Hoffnungen, in naher Zukunft den FC Barcelona zu übernehmen.

Wie der niederländische Sportdirektor Nico-Jan Hoogma bei Fox Sports bestätigte, hat der aktuelle Bondscoach eine Klausel in seinem Vertrag, die es ihm erlaubt, unter bestimmten Bedingungen nach Barcelona zu wechseln, sollte sich die Gelegenheit ergeben.

In der Sendung Goedemorgen Eredivisie erklärte der frühere HSV-Profi, man habe mit Koeman "eine Vereinbarung darüber getroffen", dass dieser im kommenden Sommer ins Camp Nou wechseln kann, sollte Barca an seiner Tür anklopfen.

Hoogma hofft auf Verbleib von Koeman

Zugleich stellte Hoogma klar, dass die getroffene Vereinbarung ausschließlich für den FC Barcelona gelten würde und Koeman auch für diesen nicht umsonst zu haben sei. Über die genauen Ablösemodalitäten im Fall der Fälle machte er hingegen keine Angaben.

"Koeman hat immer seinen Wunsch geäußert, Barcelona eines Tages zu trainieren. Wir werden sehen, was die Zukunft in dieser Angelegenheit bringt", sagte der 50-Jährige, hoffte aber dennoch auf einen langfristigen Verbleib seines Nationaltrainers: "Wir hoffen, dass wir bis zur Weltmeisterschaft in Katar zusammenarbeiten werden."

In Spanien gilt Koeman, der als Spieler selbst zwischen 1989 und 1995 das Trikot der Katalanen getragen hatte, immer wieder als Kandidat auf den Trainerjob. Der Vertrag des aktuellen Trainers Ernesto Valverde läuft im kommenden Sommer aus.