Nach zuletzt drei Remis in Serie in der Liga hat der spanische Fußball-Vizemeister Atlético Madrid in der Primera División einen Sieg gefeiert und sich auf Platz zwei verbessert.

Vier Tage nach dem 1:0-Erfolg in der Champions League gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen setzte sich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone am zehnten Spieltag gegen Athletic Bilbao mit 2:0 (1:0) durch (DATENCENTER: Die Tabelle).

Saúl Níguez (28.) brachte die Rojiblancos nach sehenswerter Vorarbeit von Mittelfeldspieler Ángel Correa in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Álvaro Morata (64.) nach einem erneut schönen Anspiel von Correa.

Kein Clasico am Samstag

Der ursprünglich für Samstag angesetzte Clasico zwischen Titelverteidiger und Spitzenreiter FC Barcelona und Rekordmeister Real Madrid war vom Schiedsgericht des spanischen Fußballverbandes (RFEF) auf den 18. Dezember verlegt worden. Grund waren erwartete Großdemonstrationen gegen die Verurteilung katalanischer Separatisten.

Der Ligaverband LFP hatte daraufhin am Donnerstag angekündigt, Beschwerde gegen die Terminierung bei einem ordentlichen Gericht und vor dem spanischen Sport Council einzulegen. Als Begründung verwies die Liga unter anderem auf die TV-Übertragung, der 18. Dezember kollidiert dabei mit dem nationalen Pokalwettbewerb. Außerdem sollen verlegte Spiele dem Reglement entsprechend am frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden.