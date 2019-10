Die verrückten Frisuren der Sport-Stars zum Durchklicken:

Paul Pogba sorgt auf dem Feld nicht nur mit seinen fußballerischen Fähigkeiten für Aufsehen - auch die Frisuren des Superstars von Manchester United sind ein echtes Highlight.

Verantwortlich für die immer wieder verrückten Kreationen ist Ahmed, der Barber seines Vertrauens.

"Haare sind die Krone, die du trägst", erklärte Ahmed nun im Interview mit The Sportsman seine Philosophie: "Wenn ich weggehe und meine Haare sind unordentlich, der Bart vogelwild, dann ist auch mein Selbstvertrauen nicht so groß, wie wenn ich einen ordentlichen Schnitt hätte. So ist das überall im Leben: Wenn du selbstbewusst bist und der Haarschnitt dafür sorgt, dass du dich so fühlst, wirst du bessere Leistungen abrufen."

Ahmed würde auch gerne den Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi die Haare machen. Sein Urteil zu ihren Frisuren fällt eindeutig aus: "Schrecklich! Schrecklich!"

Er wolle ihren Friseur nicht beleidigen, "aber so großartige Spieler mit so einer schlechten Frisur ist echt ärgerlich!"

Vielleicht kann Pogba Ronaldo und Messi ja bei der nächsten Weltfußballer-Gala die Nummer seines Barbers zustecken...

