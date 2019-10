Auch Superstars wie Lionel Messi haben Vorbilder und Mentoren. In einem Interview mit TyC Sports plauderte der sechsmalige Weltfußballer über zwei Brasilianer, die diese Funktionen in seiner Karriere übernahmen.

Zu Beginn seiner Laufbahn als Profi beim FC Barcelona war es laut Messi der Brasilianer Ronaldinho, der ihm am meisten Unterstützung entgegenbrachte. "Leider habe ich nicht lange an Ronaldinhos Seite gespielt. Aber er war derjenige, der mir zu Beginn meiner Karriere am meisten half", sagte er. Er sei für ihn in seiner Anfangszeit eine Art Mentor gewesen, der dafür sorgte, dass er sich wohl fühlte und lockerer wurde.

"Ronaldo ist der beste Stürmer"

Gerne hätte Messi, der im Oktober 2004 sein Ligadebüt für Barca feierte, länger mit dem zweifachen Ballon-d'Or-Gewinner zusammengespielt, doch 2008 wechselte Ronaldinho nach fünf Jahren in Barcelona zum AC Mailand.

Auf die Frage, wer denn der beste Stürmer sei, antwortete Messi: "Ronaldo (Nazario) ist der beste Stürmer, den ich in meinem Leben gesehen habe."

Der Brasilianer, der zweifacher Weltmeister ist, spielte 1996/97 beim FC Barcelona. In 47 Pflichtspielen erzielte er 46 Tore, bevor er schließlich zu Inter Mailand wechselte.