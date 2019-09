Am Samstag wird es wieder hochemotional in Madrid!

Atlético Madrid empfängt am siebten Spieltag der Primera División im Derbi Madrileno den großen Stadtrivalen Real Madrid (La Liga: Atlético Madrid - Real Madrid ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Das Derbi Madrileno war schon immer mehr als nur ein rein sportliches Duell. Die Begegnung zwischen den prestigeträchtigsten Klubs Madrids spaltete seit jeher die Stadt und steht sinnbildlich für den Klassenkampf zwischen Arm (Atlético) und Reich (Real).

Spitzenteams auf Formsuche

Rein sportlich gesehen, lautet das Duell dieses Mal: erster Verfolger gegen Tabellenführer. Doch während Meister FC Barcelona aktuell schwächelt, bekleckern sich auch die beiden Madrider Spitzenteams nicht gerade mit Ruhm.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Während Real zumindest in La Liga noch ungeschlagen ist, aber kaum Glanz versprüht, hat man immer noch an der 0:3-Klatsche in der Champions League bei Paris Saint-Germain zu knabbern.

Atlético rettete zwar am ersten Spieltag der Königsklasse ein 2:2-Remis gegen Juventus Turin, doch in der Liga setzte es bereits eine Pleite bei Real Sociedad San Sebastian und im letzten Heimspiel reichte es nur zu einem torlosen Remis gegen Celta Vigo.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Herbe Testspiel-Pleite für Real Madrid

Mut schöpfen wird die Truppe von Diego Simeone aus dem legendären Testspiel Ende Juli im Rahmen des International Champions Cups in den USA, als die Rojiblancos den Erzrivalen mit 7:3 aus dem Stadion in New Jersey fegten.

Atlético war den Königlichen seinerzeit in allen Belangen überlegen, die Truppe von Zinédine Zidane konnte nach einem 0:5-Pausenrückstand gar froh sein, nicht zweistellig zu verlieren.

"Es war ein schlechtes Spiel", sagte Zidane damals nach dem Debakel. "Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, was falsch gelaufen ist, um sicherzustellen, dass das nicht noch einmal passiert." Obwohl es nur ein Testspiel war, saß der Stachel tief bei den Königlichen, die auf Revanche sinnen.

Auch wenn Real derzeit von der spanischen Tabellenspitze grüßt, demonstrierte die Champions-League-Partie vor zehn Tagen in Paris, dass Toni Kroos und Co. aber noch lange nicht aus dem Gröbsten heraus sind, was Atlético wohlwollend registriert haben dürfte.

So können Sie Atlético Madrid - Real Madrid LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1