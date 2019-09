Kapitän Lionel Messi vom FC Barcelona hat sich in der spanischen Zeitung Sport zum Transfer-Drama des Sommers geäußert: Neymar.

"Ich hätte eine Rückkehr Neymars zu Barca sehr begrüßt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Barcelona alles dafür getan hat, um seinen Wechsel zu ermöglichen", sagte der Argentinier.

Neymar "muss" bei PSG bleiben

Neymars aktueller Verein Paris Saint-Germain und die Katalanen konnten sich bis zuletzt nicht einigen, sodass der Brasilianer mindestens bis zur Winterpause in Paris bleiben wird.

Der Superstar hatte mehrmals seinen Wechselwunsch geäußert, was von PSG-Seite auch so bestätigt wurde.

Messi ist überzeugt vom Team

Messi meinte dazu: "Es ist mit Sicherheit wahr, dass Verhandlungen mit PSG nicht einfach sind. Ich habe nie eine Verpflichtung von Neymar gefordert, ich habe lediglich meine Meinung dazu abgegeben."

Angesprochen auf die sportlichen Folgen des gescheiterten Neymar-Transfers sagt der 32-Jährige: "Sportlich gesehen ist Neymar einer der Besten der Welt. Der Verein hätte sogar Einbußen bei den Bild- und Sponsorrechten hingenommen. Trotzdem bin ich nicht enttäuscht, dass er nicht gewechselt ist. Wir haben ein spektakuläres Team, das jeden Wettbewerb gewinnen kann, auch ohne Neymar."

Messi über eigene Zukunft

Schließlich nahm Messi auch Stellung zur angeblichen Klausel in seinem Vertrag, die ihm einen ablösefreien Wechsel zu Saisonende ermöglichen soll: "Barcelona ist mein Zuhause und ich will es nicht verlassen. Aber ich will gewinnen."

Messi laboriert im Moment noch an einer Wadenverletzung und hat bisher kein Pflichtspiel in dieser Saison bestritten. Auch im Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund am kommenden Dienstag (Champions League: Borussia Dortmund - FC Barcelona ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) droht Messi auszufallen.