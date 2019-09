Alexander Isak hat am Sonntag in La Liga ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Beim 3:1-Sieg bei Espanyol Barcelona erzielte das ehemalige Sturmtalent von Borussia Dortmund seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein Real Sociedad - und das nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

Nachdem Willian José Sociedad per Doppelschlag in Führung gebracht hatte (18., 34.), kam Espanyol in der zweiten Hälfte durch ein Eigentor von Joseba Zaldúa (71.) zum Anschluss.

Real Sociedad klettert in La Liga

Doch nur wenige Minuten später war der 20-jährige Isak zur Stelle (75.) und netzte zum erlösenden 3:1 ein. Real Sociedad sprang damit zwischenzeitlich auf Rang drei in Spanien. (Tabelle von La Liga)

Für den Schweden bedeutete der Treffer seine Tor-Premiere im Trikot der Basken. Vergangene Saison war der Angreifer an Willem II verliehen worden.

Im Sommer verließ er den BVB endgültig. Real Sociedad zahlte 6,5 Millionen Euro Ablöse an Dortmund. (Ergebnisse und Spielplan von La Liga)