Martin Odegaard hat einen guten Start bei seinem neuen Klub erwischt.

Der Norweger schoss Real Sociedad mit seinem Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg bei RCD Mallorca. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Anzeige

Fast die komplette Spielzeit hatte es so ausgesehen, als ob sich beide Mannschaften die Punkte teilen würden. In einer ausgeglichenen Partie machte allerdings dann die Leihgabe von Real Madrid den Unterschied.

Odegaard erzielt spätes Siegtor für Real Sociedad

Odegaard leitete einen Konter selbst ein und bekam den Ball dann im Sechzehner von Portu zurück. Der Norweger nahm das Spielgerät kurz an und schob es dann zum Siegtreffer ins Netz.

Ein toller Start für den 20-Jährigen, der auch im ersten Ligaspiel beim FC Valencia (1:1) bereits über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Odegaard will in dieser Spielzeit endlich beweisen, dass er sich in einer Top-Liga etablieren kann.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Sociedad klettert durch den Erfolg auf Rang vier. (SERVICE: TABELLE von La Liga)

Mallorca hatte das erste Saisonspiel gegen Eibar mit 2:1 gewinnen können. Die Niederlage ist daher für den Aufsteiger zwar bitter, aber zu verkraften. (SERVICE: Spielplan von La Liga)