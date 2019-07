Toni Kroos und Rekordmeister Real Madrid starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der spanischen Primera Division. Die Königlichen treten am 1. Spieltag am Wochenende des 17./18. August bei Celta Vigo an.

Meister FC Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen spielt zum Auftakt bei Athletic Bilbao. Das geht aus dem offiziellen, am Donnerstag vorgestellten Spielplan hervor.

Der erste Clasico der neuen Saison zwischen Real und Barça findet am 10. Spieltag statt, die Madrilenen um Kroos und den Ex-Frankfurter Luka Jovic reisen am 27. Oktober nach Barcelona.