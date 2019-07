Ein Youtuber hat mit einem Messi-Film einen wahren Internet-Hit gelandet.

"Lionel Messi, der offizielle Film" nennt er seinen Zusammenschnitt der besten Szenen des Argentiniers. 20 Minuten lang zeigt das Video die schönsten Tore, genialsten Dribblings und Zucker-Pässe des Barcelona-Stars - und es trifft auf Begeisterung. Nur kurz nach der Veröffentlichung hatten sich bereits 1,5 Millionen User den Clip angesehen.

Mittlerweile liegt der Film bei mehr als zwei Millionen Klicks. "In diesem Video gehen wir zurück zum Anfang seiner Karriere und schauen uns seine ganze Karriere mit all den magischen Momenten erneut an" beschreibt der Youtuber, der sich selbst "MagicalMessi" nennt, sein Werk.

Das Video geht wahrlich durch die Decke. Man darf gespannt sein, ob der Hype noch länger anhält.