Die Millionen-Neuzugänge Antoine Griezmann und Frenkie de Jong neu im Trikot des FC Barcelona im Härtetest gegen den FC Chelsea!

SPORT1 zeigt am Dienstag ab 18 Uhr in einer einstündigen Zusammenfassung die besten Szenen des Testspiels im Free-TV, die zugleich im kostenfreien 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen sind.

Anzeige

Vier weitere Spiele in der Zusammenfassung

Die Saisonvorbereitung bietet dazu einige weitere Highlights, SPORT1 berichtet über vier weitere Partien in Zusammenfassungen.

Darunter am Samstag (27. Juli) das Kräftemessen zwischen Barca und Vissel Kobe, dem aktuellen Klub von Lukas Podolski. Auch Highlights der Partien der Katalanen gegen Arsenal und den SSC Napoli (Hin- und Rückspiel in La Liga-Serie A Cup) sind vorgesehen (Sendezeiten in der Übersicht).

Von allen Spielen sind auch Highlight-Clips auf den digitalen Plattformen von SPORT1 geplant.

Griezmann verkündet seine großen Ziele mit Barca

Barcelona gegen Vissel Kobe und Arsenal

Im Rahmen der Saisonvorbereitung nimmt Barcelona in diesem Jahr am Rakuten Cup in Japan teil und bestreitet zwei hochkarätige Testspiele.

Zum Auftakt trifft der spanische Meister auf den aktuellen Europa-League-Sieger Chelsea, der seit kurzem von Frank Lampard trainiert wird. SPORT1 präsentiert die Highlights der Partie am Dienstag ab 18 Uhr.

Anschließend steht für das Starensemble um Lionel Messi, Luis Suárez und den Neuzugängen de Jong und Griezmann eine Partie gegen den japanischen Topklub Vissel Kobe auf dem Programm, bei dem unter anderem Barca-Legende Andrés Iniesta und Ex-Weltmeister Podolski unter Vertrag stehen.

SPORT1 zeigt die Zusammenfassung am Samstag (27. Juli) ab 17:45 Uhr. Am Montag, 5. August, folgen die Highlights des Spiels gegen Europa-League-Finalist Arsenal. Die Uhrzeit steht noch nicht fest.

Barcelona in Hin- und Rückspiel gegen SSC Napoli

In diesem Jahr wird in den USA erstmals der La Liga-Serie A Cup ausgetragen.

Dabei treffen Barca und der italienische Vizemeister Neapel zunächst im Hard Rock Stadium in Miami und dann im Michigan Stadium in Ann Arbor aufeinander. Bei Neapel steht mit Bayerns Ex-Trainer Carlo Ancelotti ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga an der Seitenlinie.

SPORT1 zeigt die Highlights am Donnerstag (8. August) um 18 Uhr beziehungsweise am Montag (12. August) um 19:30 Uhr.

Am 12. August werden zudem die spektakulärsten Szenen des Matchs zwischen der AS Roma und Real Madrid ausgestrahlt.