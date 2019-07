Nächste Stufe im Konflikt zwischen Atlético Madrid und Antoine Griezmann!

Einen Tag, nachdem die Colchoneros in einer öffentlichen Stellungnahme sowohl den Spieler als auch den FC Barcelona harsch kritisiert hatten und den Stürmer aufforderten, zum Training zu erscheinen, meldete sich der französische Weltmeister zu Wort.

Er werde am Sonntag nicht zum Training kommen, sagte Griezmann und brachte gleichzeitig seine "Traurigkeit und persönliche Enttäuschung" zum Ausdruck.

Die Verantwortlichen von Atlético wollen erfahren haben, dass der abwanderungswillige Offensivspieler bereits seit Mitte Februar mit Barca in Verhandlungen über einen Wechsel im Sommer stehe. Zu diesem Zeitpunkt spielte Madrid noch in der Champions League und kämpfte in der spanischen Meisterschaft mit Barcelona um den Meistertitel.

"Atlético Madrid will hiermit seine tiefste Empörung über das Verhalten der beiden Parteien ausdrücken, insbesondere über das von Barcelona", heißt es in dem Statement des Klubs.

Nun also der Konter von Griezmann - Fortsetzung folgt...