Der europäische Fußball trauert um Jose Antonio Reyes. Der ehemalige spanische Nationalspieler verunglückte am Samstag im Alter von nur 35 Jahren bei einem Autounfall in der Nähe von Sevilla tödlich. "Wir könnten keine schlechtere Nachricht überbringen. Ruhe in Frieden", bestätigte sein ehemaliger Klub FC Sevilla das Unglück.

Wie die Behörden seiner Heimatstadt Utrera mitteilten, starb Reyes bei einem Unfall zwischen Sevilla und Utrera. Ein weiteres Familienmitglied habe das Unglück ebenfalls nicht überlebt, eine dritte Person wurde verletzt.

Ex-Teamkollege Henry am Boden zerstört

"Ich bin am Boden zerstört. Er war ein wundervoller Spieler, unglaublicher Teamkollege und außergewöhnlicher Mensch", schrieb sein ehemaliger Arsenal-Mitspieler Thierry Henry bei Twitter.

"Er ging viel zu früh", erklärte die schwedische Arsenal-Legende Freddie Ljungberg. Ebenso äußerte sich der frühere Gunner Robert Pires bestürzt: "Erschüttert, vom Tod meines lieben Freundes José Antonio Reyes zu hören. Ruhe in Frieden."

Auch Sergio Ramos, Kapitän von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft, sprach seine Trauer aus: "Ich bin gebrochen und erschüttert. Ich habe keine Worte. Meine Liebe an seine Familie. Wir werden immer an dich denken, mein Freund!"

Reyes gewann als bislang einziger Profi fünfmal die Europa League. Mit Atletico Madrid triumphierte er 2010 und 2012, mit Sevilla war er drei Jahre in Serie (2014 bis 2016) erfolgreich.

Beim Champions-League-Finale am Samstagabend zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool wurde in Gedenken an den ehemaligen Flügelspieler eine Schweigeminute abgehalten. Mit den Gunners stand er 2006 selbst einmal im Endspiel der Königsklasse, scheiterte aber am FC Barcelona (1:2).

Doch nicht nur auf europäischer Bühne und in Spanien machte sich Reyes einen Namen, auch in England war der schnelle Offensivakteur erfolgreich. Beim FC Arsenal gehörte Reyes zu den legendären "Unbesiegbaren", die in der Saison 2003/04 den Premier-League-Titel ohne eine einzige Niederlage holten.

La Liga 2 sagt Spieltag ab

Seine Karriere startete Reyes beim FC Sevilla, ehe er im Januar 2004 für 20 Millionen Euro nach London wechselte. Neben der Meisterschaft gewann der Freistoßspezialist mit Arsenal auch den FA Cup.

Danach folgten Stationen bei Real Madrid, wo er 2007 als Leihspieler spanischer Meister wurde, Atlético Madrid, Benfica Lissabon und Espanyol Barcelona. Nach einem kurzen Intermezzo in China war Reyes zuletzt in der zweiten spanischen Liga bei UD Extremadura im Einsatz. Die für Sonntag geplanten Spiele in der Segunda Division wurden im Gedenken an Reyes von der spanischen Liga auf den kommenden Dienstag verschoben.

Auch in der Nationalmannschaft durfte Reyes sein Können unter Beweis stellen. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war er im Gruppenspiel gegen Saudi Arabien (1:0) im Einsatz und gab dabei den Assist zum Siegestreffer. Für die "La Furia Roja" erzielte er in 21 Spielen vier Tore.