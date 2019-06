Real Madrid stellt seinen neuen Superstar vor.

Eden Hazard, der für etwa 100 Millionen Euro plus geschätzter Bonuszahlungen von 45 Millionen Euro, wird den Fans der "Königlichen" ab 19 Uhr präsentiert. SPORT1 begleitet das Event im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

+++ Die ganze Familie ist da +++

Nach der Vorstellung wird die gesamte Familie Hazard, darunter auch Bruder Thorgan, auf die Bühne gebeten. Die Fotos, die anschließend gemacht werden, bekommen sicherlich einen Ehrenplatz im Familienalbum der Hazards.

+++ Hazards erste Worte +++

"Ola a todos": Das sind die ersten Worte des neuen Hoffnungsträgers. Eden Hazard hat also zumindest schon ein bisschen spanisch gelernt. Der Jubel auf den Rängen im Bernabéu ist entsprechend euphorisch.

"Ich freue mich darauf, in diesem Trikot zu spielen und diesen Klub zu verteidigen. Ich will hier viele Titel gewinnen. Wie der Präsident es gesagt hat: Es war von kleinauf mein Traum, hier zu spielen. Jetzt bin ich hier. Ich will meine Zeit hier genießen", sagt Hazard weiter.

+++ Noch keine Nummer +++

Viele Fans warteten gespannt darauf, mit welcher Nummer Eden Hazard für Real auflaufen wird. Allerdings ist auf dem Trikot des Belgiers noch keine Zahl aufgedruckt.

+++ Der Präsident spricht +++

Florentino Perez tritt an das Pult im Presseraum der "Königlichen". "Er ist in der Lage, den Fußball in etwas Spannendes und Überraschendes zu verwandeln", lobt er den Neuzugang aus London. Die Rede des Präsidenten wird über die Video-Leinwand auch ins Stadion zu den Fans übertragen.

+++ Transfer ist besiegelt +++

Eden Hazard und Real-Präsident Florentino Perez setzen ihre Unterschriften unter den Vertrag, der dem belgischen Nationalspieler geschätzte 15 Millionen Euro im Jahr bringen soll.

+++ Die Vorbereitungen laufen +++

Während die Zuschauer den Auftritt ihres neuen Helden erwarten, unterschreibt Hazard seinen Vertrag bei Real Madrid. Die Kameras, die die ersten Statements einfangen sollen, stehen im Presseraum schon bereit.

+++ Die Fans strömen ins Stadion +++

Nachdem sie seit dem Nachmittag an den Toren schon gewartet haben, öffnen sich nun die Eingänge des Bernabéu für die vielen Fans. Seit der Vorstellung von Cristiano Ronaldo im Jahr 2009 hat es bei Real nicht mehr so einen Andrang im Stadion für die Präsentation eines Spielers gegeben.

+++ Medizincheck überstanden +++

Nachdem Eden Hazard auch die olbligatorischen sportmedizinischen Untersuchungen hinter sich gebracht hat, steht der gigantischen Show im Santiago Bernabéu nichts mehr im Weg.

+++ Real plant neue Dimensionen +++

Real will mit der Vorstellung von Hazard sogar die Mega-Präsentation von Cristiano Ronaldo vom Sommer 2009 übertreffen und dem Belgier einen wahrhaft königlichen Empfang bieten. Die Marca berichtet, dass die Verantwortlichen des Klubs den Plan haben, die Ankunft von CR7 in den Schatten zu stellen.

Die Uhrzeit von 19 Uhr ist ungewöhnlich spät, da der Klub so vielen Fans wie möglich die Chance geben will, ihren neuen Helden zum ersten Mal im Real-Trikot zu sehen.

Bombastischer Empfang: Real-Fans heiß auf Luka Jovic

+++ Jovic schon vorgestellt +++

Luka Jovic wurde bereist von Real Madrid vorgestellt. Der Ex-Frankfurter war von tausenden Fans begeistert empfangen worden. Die Vorstellung von Hazard dürfte jedoch noch ein paar Nummern größer ausfallen.