Große Ehre für den Frauen-Fußball.

Da am 18. Mai in Budapest um 18.00 Uhr das Champions-League-Finale der Frauen zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona angepfiffen wird, hat der spanische Ligaverband LFP die Anstoßzeit am selben Tag in der Primera Division von 18.30 auf 20.

Dadurch sollen die Spanier die Möglichkeit haben, vor dem 38. und letzten Saisonspieltag von La Liga den Frauen von Barcelona vor dem Fernseher die Daumen zu drücken. Die Katalaninnen hatten im Halbfinale Vizemeister Bayern München ausgeschaltet.