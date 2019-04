Barca-Stürmer Luis Suárez hat gegen seinen Ex-Klub FC Liverpool gestichelt.

Der Uruguayer, der von 2011 bis 2014 bei den Reds spielte, sagte der englischen Zeitung Daily Mail: "Aktuell will jeder Spieler gerne nach Liverpool gehen. Als ich dort war, war das nicht der Fall. Wir hatten die Chance die Premier League zu gewinnen mit einer Mannschaft, die. im Vergleich zum aktuellen Team, schlechter war."

Suárez weiter: "Damals haben sie noch nicht so viel Geld ausgegeben. Hätten wir damals die Premier League gewonnen, wäre das ein noch größeres Ereignis gewesen."

Liverpool hatte 2014 die Chance auf den Titel in der englischen Liga, verpasste diesen aber auf unglückliche Art und Weise. Unter anderem rutschte der damalige Kapitän Steve Gerrard in einer entscheidenden Szene gegen den FC Chelsea weg. Statt der Reds holten am Ende Manchester City den Titel.

Suárez sieht sich auf Augenhöhe mit Messi und CR7

Trotz seiner Vergangenheit in Liverpool wolle er im Champions-League-Halbfinale gegen die Reds, bei einem Tor, jubeln. "Wenn ich auf dem Feld stehe gibt es keine Freundschaften, Verbindungen und keine Gedanken an die tollen Momente mehr", meinte Suárez.

Beim FC Barcelona spielt er an der Seite von Lionel Messi und bis zum vergangenen Sommer spielte auch Cristiano Ronaldo in der spanischen Liga. Doch Suárez sieht sich auf Augenhöhe mit den beiden besten Spielern der Welt. "Ich weiß, dass ich der einzige Spieler in Europa bin, der in der Lage war, mit Ronaldo und Messi im Kampf um den Goldenen Schuh in den vergangenen fünf Jahren mitzuhalten. Und zwei Mal habe ich gewonnen."

In der laufenden Saison steht der 32-Jährige bei 24 Toren und zwölf Vorlagen in 46 Pflichtspielen für Barcelona.