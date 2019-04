Ateltico Madrid gewinnen mit Mühe gegen Real Valladolid.

Die Gastgeber tat sich in der ersten Halbzeit zunächst schwer und hatten es Jan Oblak zu verdanken, dass sie nicht früh in Rückstand gerieten. Der Keeper lenkte einen strammen Schuss der Gäste am Tor vorbei. Mit der Zeit wurde Atleti aber dann stärker. Antoine Griezmann verpasste gleich zweimal die Führung.

Im zweiten Durchgang passierte lange wenig, bis Valladolids Joaquin Fernandez eine Flanke von Koke ins eigene Tor köpfte. In der Schlussphase forderten die Gäste vehement einen Handelfmeter, nachdem sich der Schiedsrichter allerdings die Fernsehbilder ansah, gab er den Strafstoß - zu Recht - nicht.

Atletico verschiebt durch den Sieg die Meisterfeier des FC Barcelona, die allerdings am Samstagabend aus eigener Kraft den Titel sichern können. Valladolid trennt nur ein Punkt von der Abstiegs-Zone. Das wird eng für den Aufsteiger!