Arturo Vidal bleibt der Mann mit der eingebauten Meistergarantie.

Der Chilene feierte am Samstagabend mit dem FC Barcelona durch einen 1:0-Sieg gegen UD Levante den vorzeitigen Titelgewinn in La Liga - es ist Vidals achte Meisterschaft in Folge mit drei Teams in drei verschiedenen Ländern.

Im Juli 2011 wechselte Vidal von Bundesligist Bayer Leverkusen zu Juventus Turin. Mit der "Alten Dame" gewann er vier Meistertitel in Folge.

Drei Mal Meister mit dem FC Bayern

2015 folge der Wechsel zum FC Bayern München. Mit dem Rekordmeister feierte er 2016, 2017 und 2018 den Titel.

Zur Saison 2018/19 gab der FC Bayern Vidal ein Jahr vor Vertragsablauf an den FC Barcelona ab. Dort machte der 31-Jährige bisher 30 Ligaspiele in denen er zwei Tore erzielte und war maßgeblich an der achten Meisterschaft des FC Barcelona in den letzten elf Jahren beteiligt.

Barcelona darf weiter vom dritten Triple nach 2009 und 2015 träumen. Am 25. Mai trifft die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde im Finale des Königspokals auf den FC Valencia. Im Halbfinale der Champions League bekommen es die Katalanen am 1. und 7. Mai mit dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool zu tun.