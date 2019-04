Deportivo Alaves trennt sich am Saisonende überraschend von Trainer Abelardo Fernández (49), der das Team aus dem Baskenland auf Platz acht von La Liga geführt hat. Diese Ankündigung machte Klub-Präsident Josean Querejeta in einem Radio-Interview in der Sendung "Transistor" bei Onda Cero.

Der Vertrag des Coaches läuft am Saisonende aus, allerdings soll der Berater des Fußballlehrers laut Querejeta eine Verdopplung des Gehalts von Fernández im Falle einer Verlängerung des Kontraktes verlangt haben: "Das machen wir nicht mit."