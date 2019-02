Champions-League-Sieger Real Madrid ist durch einen Sieg gegen den Stadtrivalen Atletico in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf den zweiten Platz gesprungen. Die Königlichen setzten sich in La Liga bei Atletico Madrid verdient mit 3:1 (2:1) durch und rückten in der Tabelle mit 45 Punkten an Atletico (44) vorbei hinter Meister FC Barcelona (50).

Für Real trafen Casemiro (16.), Kapitän Sergio Ramos (42.) und Gareth Bale (74.), Weltmeister Antoine Griezmann (25.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Anzeige

Nach einer von Nationalspieler Toni Kroos getretenen Ecke konnte ein Kopfball von Ramos geblockt werden, den Abpraller nutzte Casemiro und schloss mit einem sehenswerten Seitfallzieher ab. Griezmann gelang nach einem steilen Pass in die Spitze der Ausgleichtreffer, doch Ramos erhöhte noch vor der Pause per Strafstoß.

Bale schließlich sorgte mit einem Linksschuss für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

ANZEIGE: Der beste internationale Fußball live bei DAZN - jetzt Gratis-Monat sichern!

"Wir haben intelligent gespielt. Wir müssen unseren Lauf beibehalten, aber wir sind auf einem guten Weg", sagte Ramos unmittelbar nach Abpfiff.

Am Mittwoch hatte Real, das den sechsten Sieg in der Liga am Stück feierte, im Pokalspiel bei Barcelona ein 1:1 erkämpft. Die Katalanen allerdings treten am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Atletic Bilbao an und können den alten Abstand von acht Punkten auf den Erzrivalen wieder herstellen.

Mehr in Kürze.