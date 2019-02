Die Freude von Winter-Neuzugang Kevin-Prince Boateng über seine Liga-Premiere im Dress des spanischen Meisters FC Barcelona währte nicht lange.

Während der frühere Bundesliga-Profi am 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Real Valladolid über 60 Minuten beteiligt war, nutzten Diebe seine Abwesenheit und brachen in das Haus Boatengs im Nobel-Viertel Sarria ein.

Die Beute war mehr als beträchtlich. Laut Medienberichten wurden Schmuck im Wert von 300.000 Euro sowie eine unbekannte Bargeldsumme gestohlen. Der 31-Jährige ist Halbbruder des 2014er-Weltmeisters Jerome Boateng von Bayern München.

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim früheren französischen Serienmeister Olympique Lyon erzielte Superstar Lionel Messi (43.) per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer für Barca.

Den zweiten zugesprochenen Foulelfmeter verschoss der Barca-Kapitän kurz vor dem Schlusspfiff. Boateng wurde nach einer Stunde durch Torjäger Luis Suarez ersetzt.