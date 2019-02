Die Rivalität zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zählt zu den größten Europas - den ehemaligen Real-Verteidiger Alvaro Arbeloa lässt diese Feindschaft auch nach der aktiven Karriere offensichtlich nicht los.

Der 36-Jährige, der mit den Königlichen zweimal die Champions League gewann, beendete 2017 seine Karriere und hat nun einen neuen Job beim spanischen Fernsehen.

Anzeige

In der TV-Sendung El Chiringuito gab Arbeloa sein Debüt vor der Kamera - natürlich nicht ohne dabei einige pikante Sätze zum FC Barcelona zu verlieren.

"Ich respektiere Barcelona. Das ist eine tolle Mannschaft mit einem tollen Spieler wie Lionel Messi", sagte Arbeloa, fügte allerdings hinzu: "Er ist wirklich gut, aber es hat mir nie gefallen, ihm zuzusehen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Ich hoffe, er hört bald auf, ich zähle schon die Tage."

Arbeloa: "Möchte, dass sie verlieren"

Auch nach der Karriere gönnt der Ex-Real-Star dem Rivalen keinen Erfolg. "Ich möchte immer, dass sie verlieren, weil das gut für Real Madrid ist", so Arbeloa. "Will ich, dass sie in der Champions League ausscheiden? Ja! Denn dann wäre ein großer Rivale weniger dabei", bekannte er.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden | ANZEIGE

Trotz allem stellte Arbeloa klar: "Ich bin nicht Anti-Barcelona" - dem neutralen Beobachter mag diese Aussage zumindest zweifelhaft vorkommen.