Der spanische Fußball-Verband RFEF will den Supercup reformieren und den Titelgewinner schon in diesem Jahr bei einem Final-Four-Turnier ausspielen lassen. Das kündigte Verbandspräsident Luis Rubiales am Dienstag in einer Pressekonferenz an. Das Event werde ein "Fußballfest", so Rubiales.

Es ist geplant, dass der Meister, der Vizemeister und die Pokalfinalisten am Final Four teilnehmen, das erneut in einer ausländischen Stadt ausgetragen werden soll. Im Vorjahr fand der Supercup in Tanger/Marokko statt, Double-Gewinner FC Barcelona siegte gegen den unterlegenen Pokalfinalisten FC Sevilla (2:1).

Noch ist der neue Modus nicht beschlossen, die Entscheidung fällt im April. Es soll zwei Halbfinals und ein Endspiel geben, ein kleines Finale ist nicht vorgesehen.