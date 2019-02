Mit einem Dreierpack hat Superstar Lionel Messi den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona dem 26. Titel einen großen Schritt näher gebracht. (SERVICE: Die Tabelle von La Liga)

Der Argentinier sicherte den Katalanen fast im Alleingang einen 4:2 (1:2)-Erfolg beim Tabellenfünften FC Sevilla. Der Vorsprung des Spitzenreiters vor Verfolger Atletico Madrid (So., 16.15 gegen FC Villarreal) wuchs vorerst auf zehn Punkte. Real Madrid tritt ebenso erst am Sonntag gegen UD Levante an (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Messi glich mit einem fulminanten Drehschuss zunächst in der 26. Minute den Rückstand durch Jesus Navas (22.) aus. Dann drehte er nach dem 1:2 von Gabriel Mercado (42.) mit zwei weiteren Treffern (67. und 85.) das Spiel, darunter ein sehenswerter Schlenzer. (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

Den Schlusspunkt setzte Luis Suarez in der Nachspielzeit (90.+3). Messi schraubte seine Torausbeute in der laufenden Ligasaison auf 25 in 23 Spielen. Obendrein gelang dem früheren Weltfußballer sein 50. Hattrick im Barca-Dress.

Keeper Marc-Andre ter Stegen blieb bei den Gegentreffern der Katalanen machtlos.