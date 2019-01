Toni Kroos kehrt nach einer fast dreiwöchigen Verletzungspause beim spanischen Rekordmeister Real Madrid in das Aufgebot zurück. Trainer Santiago Solari berief den 2014er-Weltmeister in seinen Kader für das Viertelfinal-Hinspiel im Pokalwettbewerb gegen den FC Girona am Donnerstag (21.30 Uhr im LIVETICKER).

Kroos (29) hatte sich Anfang des Jahres einen Muskelfaserriss zugezogen und war seitdem nur Zuschauer beim Champions-League-Sieger.