Ousmane Dembele wird dem spanischen Meister FC Barcelona wegen eines verstauchten Knöchels im linken Fuß voraussichtlich zwei Wochen fehlen.

Wie die Katalanen am Montag mitteilten, hatte sich der ehemalige Dortmunder die Verletzung beim Ligaspiel gegen Leganes (3:1) am Sonntag zugezogen. Der 21-jährige Franzose erzielte einen Treffer (32.) und musste in der 69. Minute ausgewechselt werden.

Anzeige

In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler auf acht Tore in der Liga. In der Champions League sowie im Pokal war er jeweils zweimal, im spanischen Supercup einmal erfolgreich. Dembele fehlt den Katalanen damit in den Pokalspielen gegen den FC Sevilla.