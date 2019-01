Ernesto Valverde vom FC Barcelona hat das Verhalten von Pep Guardiola im Transfer-Poker um Frenkie de Jong scharf kritisiert.

Der Coach von Manchester City soll in einem persönlichen Gespräch mit dem 21-jährigen Talent von Ajax Amsterdam über einen Wechsel verhandelt haben. Ein Verhalten, das Valverde laut Berichten der spanischen Sportzeitung Marca gegen den Strich geht. "Mit einem Spieler zu sprechen, der bei einem anderen Team unter Vertrag steht, ist etwas, das nicht geht", schimpfte der Barca-Trainer.

Natürlich habe jeder seine eigene Art zu verhandeln. Aber mit einem Spieler zu sprechen, der unter Vertrag steht, sei "nicht mit meinem persönlichen Verhaltenskodex zu vereinbaren", so Valverde.

De Jong wechselt zum FC Barcelona

Nach monatelangen Spekulationen hatte sich de Jong für einen Wechsel nach Barcelona entschieden. Die Ablösesumme beträgt 75 Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen. Eine Entscheidung für Barcelona bedeutete letztlich auch eine Absage an Manchester City und Paris Saint-Germain, wie der Mittelfeldmann gegenüber Voetbal International verriet. Diese drei Klubs seien am Ende in der Verlosung gewesen.

City-Trainer Pep Guardiola hatte über den geplatzten Transfer gesagt: "Wenn du der einzige Klub bist, der einen Spieler will, ist es einfach. Aber normalerweise verlierst du, wenn Madrid und Barcelona involviert sind. Da müssen wir schneller und effizienter sein."

Frenkie de Jong wird noch bis Saisonende bei Ajax Amsterdam spielen. In Barcelona hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.