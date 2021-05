Das ist bitter - und die erste Titelchance damit vertan: Thomas Tuchel hat es verpasst, als erster deutscher Teammanager den FA Cup zu gewinnen.

Im Endspiel um die älteste Fußballtrophäe der Welt unterlag sein FC Chelsea dem Premier-League-Rivalen Leicester City mit 0:1 (0:0). (das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Der belgische Nationalspieler Youri Tielemans (63.) traf mit einem Traumtor aus 30 Metern vor gut 21.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion für Leicester, das bei der fünften Finalteilnahme seiner Vereinsgeschichte erstmals triumphierte.

Die Blues haben in exakt zwei Wochen noch die Chance auf ihren zweiten Erfolg in der Champions League. Gegner am 29. Mai in Porto ist der neue englische Meister Manchester City, den Chelsea erst vor Wochenfrist in der Liga bezwingen konnte.

Überhaupt sind es entscheidende Wochen für den Nobelklub aus London. Am Dienstag trifft der Tabellenvierte im Kampf um die Qualifikation für die Königsklasse am vorletzten Liga-Spieltag erneut auf Leicester, das zwei Punkte vor den Blues liegt.

"Das ist schon ein bisschen kurios", hatte Tuchel schon vor dem Anpfiff über diese Konstellation gesagt: "Es wird sehr hart, es wird kompliziert. Aber wir sind bereit." (NEWS: Alles zur Premier League)

Chelseas Timo Werner (l.) blieb im FA-Cup-Finale gegen Leicester glücklos © Imago

Tuchel, der 2017 mit Borussia Dortmund den DFB-Pokal sowie im Vorjahr mit Paris St. Germain den Coupe de France gewonnen hatte, berief Timo Werner und Antonio Rüdiger ebenso in die Startelf wie den etatmäßigen zweiten Torhüter Kepa. Kai Havertz wurde in der 76. Minute eingewechselt.

"Das wird ein Schock, aber auch wunderschön", sagte Tuchel über die ungewohnt hohe Zuschauerzahl nach monatelangen Geisterspielen. Trotz teilweise heftigen Regens ging es atmosphärisch zu im englischen Fußballtempel, vor den Toren war aber in der Anfangsphase nicht viel los.

Werner mit Chancen, aber glücklos

In der 16. Minute konnte die Chelsea-Defensive einen Schuss von Leicester-Torjäger Jamie Vardy aus zentraler Position gerade noch blocken, auf der Gegenseite verpassten Werner und Cesar Azpilicueta eine Flanke von Thiago haarscharf (29.).

In der 43. Minute trat Werner nach einem Ballverlust der Foxes an, sein Flachschuss wurde noch abgelenkt und verfehlte das Tor. (Tabelle der Premier League)

Insgesamt verlor Chelsea aber noch vor dem Seitenwechsel etwas die Spielkontrolle. Leicester riskierte mehr, fand Räume vor und ging durch Tielemans in Führung. Und wie: Der Abwehrmann setzte einen fulminanten Schuss aus fast 30 Metern ansatzlos in den Tor-Winkel.

"Es fühlt sich so gut an, ich bin wirklich froh, das Tor erzielt zu haben", sagte Tielemans hinterher bei der BBC. "Und es war wirklich etwas Besonderes, die Fans heute zu haben."

Danach wechselte Tuchel offensiv, brachte neben Havertz unter anderem auch den früheren Dortmunder Christian Pulisic. In der 78. Minute war Chelsea dicht dran am Ausgleich, beim Kopfball von Ben Chilwell rettete Kasper Schmeichel. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Ohnehin spielte Leicesters Torwart ("Ich bin so glücklich, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Davon habe ich seit meiner Kindheit geträumt") grandios.

In der 87. Minute parierte er einen Distanzschuss von Mason Mount erstklassig, zwei Minuten später jubelte Chelsea dann - aber nur kurz, weil der kuriose Ausgleichstreffer durch Chilwell nach Ansicht der Videobilder wegen Abseits zurückgenommen wurde.

Leicester City um Keeper Kasper Schmeichel feiert den Gewinn des FA Cup © Imago

Eine Millimeterentscheidung, die auch nach Abpfiff noch emotional diskutiert wurde.

Was war genau passiert? Thiago Silva hatte Chilwell mit einem langen Ball in Szene gesetzt, der im Strafraum nicht lange mit dem Abschluss zögerte - und dessen Schuss von Leicesters zur Rettung herbeigeflogenem Çaglar Söyüncü in Billard-Manier auch noch dessen Teamkollegen Wes Morgan erwischte, so dass zunächst alles nach einem Eigentor aussah.

Ehe der Treffer wegen Regelwidrigkeit doch die Anerkennung verweigert wurde. Sehr zur Freude von Englands Ikone Gary Lineker: Der frühere Torjäger in Diensten von Leicester, wo er auch geboren wurde, meinte bei Twitter dazu nur: "Ich liebe den VAR, verdammt noch mal!"

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)