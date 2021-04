Pep Guardiola setzt im FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Chelsea auf seinen Ersatztorhüter (Samstag: FC Chelsea - Manchester City ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Zack Steffen wird am Samstag den Platz von Stammkeeper Ederson einnehmen. Das verriet Guardiola auf der Pressekonferenz am Freitag (FA Cup: Ergebnisse und Spielplan).

Anzeige

Der US-Nationaltorwart, der in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, stand bisher in allen Pokalspielen im Tor.

"Er wird beginnen, so habe ich das immer gemacht", erklärte Guardiola: "Vielleicht gewinnen wir, vielleicht verlieren wir. Aber wenn Zack nicht spielt, verliere ich das Team. Und es ist besser, ein Spiel zu verlieren als das Team."

Der CHECK24 Doppelpass mit Armin Veh und Urs Meier am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Guardiola lobt Steffen

Der Erfolgscoach, der mit seiner Mannschaft im Viertelfinale der Champions League den BVB eliminierte, lobte Steffens Fähigkeiten. "Er ist ein netter Kerl, trainiert gut und er verdient es", ergänzte Guardiola: "Ich freue mich, ihm die Chance zu geben."

Tuchel erinnert sich an frühere Duelle mit Guardiola

In dieser Saison hat Steffen bereits zehn Pflichtspiele absolviert.