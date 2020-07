Verletzungspech für Shkodran Mustafi: Der deutsche Verteidiger des FC Arsenal wird zum zweiten Mal nach 2017 das FA-Cup-Finale verpassen.

Wie der englische Spitzenklub mitteilte, fällt der Weltmeister von 2014 aufgrund einer Oberschenkelblessur für den Rest der Saison aus.

Anzeige

Dies betrifft den letzten Spieltag in der Premier League am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den FC Watford und das FA-Cup-Finale am 1. August gegen den FC Chelsea.

Bereits 2017 war Mustafi im Endspiel gegen Chelsea (2:1) nicht dabei.

Unterdessen macht der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno nach seiner Knieverletzung Fortschritte. Anvisiert sei, teilte Arsenal mit, dass Leno in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteige.

Leno hatte am 20. Juni im Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion (1:2) eine Bänderdehnung im rechten Knie erlitten.