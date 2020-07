Der FC Arsenal hat tatsächlich noch eine Chance, seine Saison zu retten.

Die Gunners treten im englischen FA Cup zum Halbfinal-Duell gegen Manchester City an. Ein Sieg würde nicht nur den Einzug ins Finale und die Chance auf einen Titel bedeuten. Es wäre auch der vorletzte Schritt auf dem Weg ins internationale Geschäft.

Denn der Sieger des FA Cups darf in der Gruppenphase der Europa League teilnehmen - die für Arsenal eigentlich schon außer Reichweite zu sein schien. Denn in der Liga steckt der einstige Topklub im Mittelfeld fest, ein Sprung unter die ersten Fünf (die für Europa berechtigen würden) ist zwei Spieltage vor Schluss in der Premier League bereits ausgeschlossen.

Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta mit City einen schweren Brocken vor der Brust. In der Liga ging der FC Arsenal, bei dem Mesut Özil nach wie vor außen vor ist, zuletzt sowohl im Hin- als auch im Rückspiel jeweils mit 0:3 unter.

Etwas Mut dürfte der jüngste Auftritt gegen Meister FC Liverpool machen.

Das FA-Cup-Halbfinale im LIVETICKER:

+++ 69. Minute: Strauchelt der Titelverteidiger? +++

Strauchelt der Titelverteidiger? Angesichts des nun doch großen Chancenwuchers ist Guardiola sichtlich mitgenommen. Der Coach hat inzwischen auf einer Getränkebox Platz genommen, streicht sich nachdenklich über den Kopf.

+++ 66. Minute: Gündogan ausgewechselt +++

Für Gündogan ist das Spiel vorzeitig beendet. Guardiola wechselt ihn aus. Das war kein gutes Spiel von Gündogan.

Neu ins Spiel gekommen ist Citys großes Talent Phil Foden.

+++ 63. Minute: Kniffliger Zweikampf zwischen Mustafi und Sterling +++

Zweikampf zwischen Mustafi und Sterling im Strafraum. Der Videoassistent lässt die Szene überprüfen. Es bleibt bei der Entscheidung: Eckball, kein Elfmeter. Nachvollziehbar, Mustafi spielte den Ball.

+++ 61. Minute: Gefährlicher Freistoß von De Bruyne +++

Aus 25 Metern versucht es De Bruyne per Freistoß direkt. Der Belgier trifft aber nur das Außennetz.

+++ 59. Minute: Handspiel Xhaka - aber kein Elfmeter +++

Granik Xhaka springt im Strafraum der Ball an die Hand - allerdings aus kürzester Distanz. Der Elfmeterpfiff bleibt aus - die richtige Entscheidung

+++ 54. Minute: Mahrez verpasst Ausgleich +++

Der Ägypter zieht nach innen und drischt den Ball auf die kurze Ecke. Aber Arsenals Keeper hat aufgepasst.

+++ 48. Minute: De Bruyne bedient Sterling +++

Der bislang eher blasse Kevin De Bruyne bedient Sterling, doch der zieht aus elf Metern knapp rechts am Tor vorbei. Das hätte der Ausgleich sein können.

+++ 46. Minute: Anpfiff 2. Halbzeit +++

Beide Trainer haben noch keine Wechsel vorgenommen.

+++ Halbzeit: Arteta coacht Guardola aus +++

Es ist auch ein brisantes Trainerduell. Arsenal-Coach Arteta war zuvor Assistent von Guardiola in Manchester. Diesmal coacht Arteta seinen früheren Chef bislang aus.

+++ 45. Minute: Auch Gündogan ohne Impulse +++

City fällt nichts ein. Auch Gündogan kann kaum Impulse setzen.

+++ 41. Minute: Mustafi prüft Ederson +++

Nach einer Ecke von links kommt Mustafi zum Kopfball. Ederson muss sich strecken, lenkt den Ball über die Latte

+++ 32. City fällt nicht viel ein - Luiz stark +++

City liegt der Rückstand schwer im Magen. Und Offensivaktionen erstickt Arsenals Abwehrchef David Luiz im Keim. Eine ganz starke Partie des Brasilianers bislang!

+++ 25. Minute: Guardiola stinksauer +++

Trinkpause: Guardiola nutzt die Gelegenheit zu einer eindringlichen Ansprache. Der frühere Bayern-Trainer ist sichtlich angefressen, gestikuliert wild und schwört seine Spieler ein.

+++ 19. Minute: 1:0-Führung durch Aubameyang +++

Eben noch ließ Aubameyang die große Chance ungenutzt. Drei Minuten später trifft er aus spitzem Winkel mit Hilfe des Innenpfostens.

+++ 16. Minute: Riesenchance für Aubameyang +++

Da hätte Pierre-Emerick Aubameyang das Spiel beinahe auf den Kopf gestellt. David Luiz bedient den früheren Dortmunder mustergültig, doch Aubameyang schließt zentral 15 Meter vor dem Tor viel zu unplatziert ab.

+++ 9. Minute: Mustafi vertändelt +++

City macht richtig Druck. Mustafi vertändelt den Ball leichtfertig im eigenen Strafraum. Ein Teamkollege hilft aber aus.

+++ 6. Minute: Erste Schrecksekunde für Arsenal +++

Das wäre fast die frühe Führung für Manchester City gewesen! Guardiolas Team erobert den Ball, dann geht es blitzschnell. Doch eine Flanke von der linken Seite kann Arsenals Hintermannschaft in höchster Not klären.

+++ Los geht's im Wembley-Stadion +++

Zunächst sinken die Spieler beider Mannschaften auf die Knie. Auch hier gibt es die Aktion gegen Rassismus "Black Lives Matter".

Wegen Corona findet auch dieses Spiel vor leeren Rängen statt.

+++ Özil wieder nicht im Kader +++

Arsenals Trainer Mikel Arteta lässt Mesut Özil einmal mehr außen vor. Der Weltmeister von 2014 steht erneut nicht im Kader. In Abwehrspieler Skhodran Mustafi steht immerhin ein Deutscher in Arsenals Startelf. Gleiches gilt auf der Gegenseite für Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan.