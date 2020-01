Nachsitzen im FA Cup!

Insgesamt sechzehn Mannschaften trennten sich in der dritten Hauptrunde des FA Cups unentschieden und müssen dementsprechend eine Extra-Runde drehen.

Anzeige

Die beiden größten Namen, die zum Wiederholungsspiel antreten müssen, sind die Tottenham Hotspur und Manchester United. Dabei hatte das Team von Jose Mourinho vom Papier her den leichteren Gegner. Allerdings kam man beim Zweitligisten FC Middlesbrough nicht über ein 1:1 hinaus.

Dabei brachte Ashley Fletcher "Boro" sogar in Front, ehe Lucas Moura den Spurs immerhin den Ausgleich sicherte. Nun müssen die Blau-weißen also im heimischen Stadion gewinnen, um gegen den Außenseiter in die vierte Runde aufzusteigen. (FA Cup: Tottenham Hotspur - FC Middlesbrough, ab 21.05 Uhr im SPORT1-Liveticker)

FA Cup als letzte Titelchance

Ein Ausscheiden wäre hingegen doppelt bitter. Nicht nur, dass sich "The Special One" gegen einen unterklassigen Verein aus dem Wettbewerb verabschieden müsste, realistisch betrachtet ist der FA Cup auch noch die einzige Chance auf einen Titel. Ein Sieg in der Champions League ist nicht zwingend zu erwarten und in der Premier League ist der FC Liverpool schon weit enteilt.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Allerdings wird man den Sieg nicht im Vorbeigehen einsammeln können. Neben dem Dämpfer im Hinspiel sorgt auch die angespannte Personalsituation für Schwierigkeiten. Vor allem der Ausfall von Toptorjäger Harry Kane wiegt schwer.

United mit der Möglichkeit zur Revanche

Manchester United muss gegen die Wolverhampton Wanderers ebenfalls ins Wiederholungsspiel. (FA Cup: Manchester United - Wolverhampton Wanderers, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

In Wolverhampton kamen die "Red Devils" nicht über ein torloses Remis hinaus. Nun soll es also im "Old Trafford" gerichtet werden. Allerdings lassen die Ergebnisse der letzten beiden Heimspiele gegen Wolverhampton eher vermuten, dass sich Manchester auch auf eigenem Platz schwer tun wird. Gleich zweimal in Folge musste Manchester mit den Wanderers die Punkte teilen.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Zusätzliche Motivation dürfte United aber aus dem FA Cup des vergangenen Jahres ziehen. Damals schied man im Viertelfinale aus - nach einer 1:2-Niederlage gegen eben jene Wolverhampton Wanderers. Zweimal hintereinander wird man sich den Wolves bestimmt nicht in die Suppe spucken lassen wollen.

So können Sie den FA Cup LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App