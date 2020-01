Während die meisten Teams bereits am Wochenende im FA Cup ran mussten, steht das Duell zwischen AFC Bournemouth und dem FC Arsenal noch aus (FA Cup, 4. Runde: AFC Bournemouth - FC Arsenal ab 21 Uhr im SPORT1-Livesticker).

Die Pokal-Vorgeschichten der beiden Mannschaften weisen wenig Gemeinsamkeiten auf: Während Arsenal mit 13 Titeln erfolgreichstes Team in der Geschichte des FA Cups ist, haben es "The Cherries" seit 1989 lediglich einmal geschafft, in die fünfte Runde einzuziehen.

Für das Team von Mikel Arteta bietet der Pokal die Möglichkeit, nach den bislang enttäuschenden Resultaten in der Premier League wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die Gunners belegen in der Liga gerade einmal den zehnten Platz. Aber damit nicht genug: Noch nie hat Arsenal seit der Spielzeit 1975/76 zu diesem Zeitpunkt der Saison so wenig Punkte auf dem Konto gehabt wie in diesem Jahr. Nur in sechs von 24 Spielen wurden drei Punkte erzielt.

Arsenal im Aufwärtstrend

Dennoch ist ein Aufwärtstrend zu beobachten. Am Neujahrstag sorgte Arsenal mit einem 2:0-Sieg gegen Manchester United für ein erstes Ausrufezeichen, seither wurde kein Spiel mehr verloren

Arteta ließ sich vor dem Duell eine Kampfansage nicht entgehen. "Wir werden in jeden Wettbewerb, an dem wir beteiligt sind, kämpfen. Ich weiß, was es für diesen Klub bedeutet, diesen Wettbewerb zu gewinnen, und wir müssen wieder gewinnen. Wir müssen wieder ganz oben stehen, sodass alle über uns reden", so der 37-Jährige.

