Im Finale des französischen Pokals kommt es zu einem ganz besonderen Leckerbissen. (Coupe de France, Finale: AS Monaco - Paris Saint Germain, Mi. ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

Serienmeister Paris Saint-Germain trifft auf die AS Monaco um Trainer Niko Kovac, die im Halbfinale den Viertligisten Rumilly-Vallières mit 5:1 besiegt hatte.

Das Starensemble von der Seine mit Kylian Mbappé und Neymar gilt für das Spiel am Mittwoch zwar als leichter Favorit.

PSG muss im Halbfinale ins Elfmeterschießen

Auf die leichte Schulter nehmen sollte PSG den Gegner aus dem Fürstentum aber auf keinen Fall.

Erstens haben sich die Hauptstädter im Halbfinale nur mit viel Glück und erst im Elfmeterschießen in Montpellier mit 6:5 durchsetzen können.

Zweitens wartet mit Monaco eine Mannschaft, die in dieser Saison zu den großen Herausforderern von PSG zählte und einen Spieltag vor Schluss auf Platz drei der Ligue 1 liegt.

Dieser Platz könnte dem Team von Ex-Bayern-Coach Kovac und Stürmerstar Kevin Volland unter Umständen sogar zur direkten Qualifikation für die Champions League reichen.

Jetzt aber steht erst einmal das Finale in der Coupe de France an. Mit einem Sieg könnte PSG zum 14. Mal Pokalsieger in Frankreich werden und damit den Status als Rekordsieger weiter zementieren. Monaco könnte sich indes zum sechsten Mal die Krone aufsetzen.

So können Sie das Finale in der Coupe de France live im TV, Stream und Ticker verfolgen

