Nur einen Tag nach seinem Wechsel zu Inter Mailand hat Christian Eriksen sein Debüt für seinen neuen Klub gefeiert.

Der dänische Mittelfeldstratege wurde beim 2:1 (1:0)-Erfolg im Viertelfinale der Coppa Italia gegen den AC Florenz in der 66. Minute eingewechselt. Nur eine Minute später erzielte Nicolò Barella (67.) den Siegtreffer für die Nerazzurri.

In der ersten Hälfte hatte Antonio Candreva (44.) Inter in Führung gebracht. Martin Caceres (60.) glich zwischenzeitlich für die Fiorentina aus.

Inter hatte erst am Dienstagnachmittag die Verpflichtung von Eriksen offiziell bekanntgeben. Der 27-Jährige wechselte für 20 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur in die Serie A und unterschrieb in Mailand einen Vertrag bis 2024.