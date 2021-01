Real Madrid hat sich in der spanischen Copa del Rey bis auf die Knochen blamiert.

Beim Drittligisten CD Alcoyano schied das königliche Starensemble in der Runde der letzten 32, die für Real überhaupt erst den Einstieg in den Wettbewerb bedeutete, durch ein 1:2 nach Verlängerung direkt aus.

Den entscheidenden Gegentreffer kassierte der haushohe Favorit dabei sogar in Überzahl!

"Was für eine Blamage für Madrid!", titelte die Sporttageszeitung Marca auf ihrer Homepage: "Ein heldenhaftes Alcoyano eliminiert in der Verlängerung zu zehnt die Blancos."

Casanova schockt Real Madrid in der Copa del Rey

Der brasilianische Verteidiger Éder Militao (45.) brachte das Team von Trainer Zinédine Zidane zwar kurz vor der Halbzeit in Führung, der Außenseiter aber ließ sich nicht hängen.

José Solbes (80.) schoss die Hausherren in die Verlängerung, wo sie nach der Gelb-Roten Karte gegen Ramón López (110.) die letzten Minuten in Unterzahl spielen mussten. Dennoch gelang Juanan Casanova (115.) der umjubelte Siegtreffer.

"Ich habe keine Worte", jubelte der 41-jährige Alcoyano-Torwart José Juan Figueras nach dem Spiel: "Wir haben viel gelitten. Wir mussten alles rausholen, aber wir hatten ein tolles Spiel."

Joker Hazard und Kroos stechen nicht

Zidane hatte seine Startelf zwar ordentlich durchgewirbelt, mit Spielern wie Marcelo, Casemiro, Federico Valverde, Isco oder Vinícius Júnior standen aber durchaus namhafte Akteure von Beginn an auf dem Platz.

In der 67. Minute kam zudem Karim Benzema in die Partie, in der Verlängerung durften dann auch Marco Asensio, Eden Hazard und Toni Kroos ran - der entscheidende Treffer aber gelang den No-Names aus Alcoy.