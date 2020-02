In der spanischen Copa del Rey hat Real Sociedad völlig überraschend Real Madrid bezwungen. Die Königlichen müssen nach der 3:4-Niederlage im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs die Segel streichen.

Entscheidend für den Erfolg der Mannschaft aus San Sebastián war die Leistung zweier Ex-Dortmunder. Sowohl Alexander Isak als auch Mikel Merino trumpften bei der Gala gegen die Madrilenen auf.

Während Isak einen Doppelpack erzielte, sorgte Merino für den letzten Treffer der Gäste.

Isak erwischt goldenen Abend

Im heimischen Estadio Santiago Bernabéu fand Madrid gar nicht ins Spiel. Folglich ging San Sebastián in der 22. Minute durch Martin Ödegaard in Führung. Nach der Pause waren es dann rund 180 Sekunden, die den Gästen zum späteren Sieg verhalfen. Isak knallte zunächst in der 54. Minute einen Ball ins kurze Eck, knapp drei Minuten später beförderte er einen hohen Ball artistisch ins lange Eck. (Geheimklausel: Kann der BVB Isak zurückholen?)

Nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Marcelo, war es wieder Isak, der über rechts zur Flanke kam. Diese verwertete mit Mikel Merino ebenfalls ein früherer BVB-Profi.

Real Madrid fand mit dem 2:4 durch Rodrygo und dem späten 3:4-Anschlusstreffer durch Nacho zwar nochmal zurück in die Partie, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Am Ende konnten die Gastgeber auch eine kurze Überzahl durch die Gelb-Rote Karte von Andoni Gorosabel in der Nachspielzeit nicht mehr nutzen

Die Königlichen scheiden, wie im letzten Jahr, im Viertelfinale der Copa del Rey aus. In den letzten sechs Jahren schaffte es Real nie ins Finale des spanischen Pokals. Real Sociedad zieht hingegen erstmals seit 2014 ins Halbfinale ein.