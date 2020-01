Sowohl der Vorjahresfinalist FC Barcelona als auch der aktuelle Tabellenzweite der spanischen La Liga Real Madrid gastieren in der vierten Runde der Copa del Rey bei einem Drittligisten. (Spielplan: Copa del Rey)

Barca und ihr Superstar Lionel Messi reisen auf die Balearen zu UD Ibiza. (Copa del Rey: UD Ibiza - FC Barcelona, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Anschließend bekommt es Real Madrid und der Weltmeister von 2014 Toni Kroos mit Unionistas Salamanca zu tun. (Copa del Rey: Unionistas Salamanca - Real Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Barca in der Pflicht

Nachdem die Katalanen in den zurückliegenden beiden La Liga Spielen gegen den Lokalrivalen Espanyol Barcelona (2:2) sowie den FC Granada (1:0) alles andere als zu überzeugen wussten, will sich die Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Quique Setién beim Drittligisten Ibiza keine Blöße geben.

Der derzeitige Drittplatzierte der Segunda Division B - Grupo I setzte sich in den beiden vorherigen Pokalrunden gegen den CF Pontevedra (2:0) sowie Albacete Balompie (5:3) durch. Nun freut sich die Mannschaft von Trainer Pablo Alfaro auf ihr Spiel des Jahres gegen Barcelona.

Real und Kroos in Salamanca

Punktgleich mit Barca in La Liga an der Spitze stehend, jüngst die spanische Supercopa gegen Atlético Madrid gewonnen und ein 2:1-Heimsieg am zurückliegenden Wochenende gegen den FC Sevilla.

Die Königlichen sind zum Jahresauftakt absolut auf Kurs und peilen gegen Unionistas Salamanca den Einzug ins Achtelfinale der Copa del Rey an.

Dem abstiegsbedrohten Drittligist aus dem spanischen Nordwesten gelang in der dritten Runde allerdings eine Überraschung als der Zweitligist Deportivo La Coruna mit 8:7 nach Elfmeterschießen bezwungen wurde.

So können Sie UD Ibiza - FC Barcelona und Unionistas Salamanca - Real Madrid LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App