Katar ist mit einem Remis gegen Panama in den Gold Cup gestartet. Das Gastland, das als Teil der Vorbereitung auf die WM 2022 an dem Fußball-Turnier teilnimmt, kam in Houston trotz dreimaliger Führung zum Auftakt in der Gruppe D nicht über ein 3:3 hinaus. Die Partie war aufgrund einer Wetterwarnung zwei Stunden später als geplant angepfiffen worden.

Akram Afif (48.), Almoez Ali (53.) und Hassan Al Haidos (63., Elfmeter) brachten Katar jeweils in Führung, für Panama glichen Rolando Blackburn (51./58.) und Eric Davis (79., Elfmeter) aus. In der zweiten Begegnung setzte sich Gruppengegner Honduras mit 4:0 gegen Grenada durch.

Die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik endet mit dem Finale am 1. August in Paradise.