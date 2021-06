Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat auch seinen letzten EM-Test eindrucksvoll gewonnen. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini bezwang EM-Teilnehmer Tschechien in Bologna locker mit 4:0 (2:0). Für die seit September 2018 in 27 Spielen ungeschlagene Squadra Azzurra war es der achte Zu-Null-Sieg in Folge. (NEWS: Alles zur EM)

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (23.), Nicolo Barella (42.), Lorenzo Insigne (66.) und Domenico Berardi (73.) erzielten die Tore.

Bei der EM kämpft Italien im Eröffnungsspiel gegen die Türkei (11. Juni) sowie gegen die Schweiz (16. Juni) und Wales (20. Juni) um den Einzug in die K.o.-Runde.

